Parklardaki Ağaçlardan Ürün Toplamak Zararlıdır

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yeşil alanlarda hemşehrilerimizin göz zevkine hitap edecek bitki türleri kullanılmaya çalışılmaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yeşil alanlarda hemşehrilerimizin göz zevkine hitap edecek bitki türleri kullanılmaya çalışılmaktadır.

Bu çiçekli, meyveli ve kokulu bitkilerin görüntü olarak albenisi bulunmakta ve meyvelerinden de faydalanılmaktadır.

Ancak bu güzelliklerin korunabilmesi için ilaçlama ve gübreleme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu amaçla her gün 23. 00-07. 00 saatleri arasında bitkilerin ilaçlaması yapılmaktadır.

Kullanılan ilaçlar sistemik olduğu için yarılanma ömrünü tamamlayıncaya kadar bitki bünyesinde kalmaktadır.

Hemşehrilerimizin özellikle ıhlamur ve süs eriği gibi meyveli ve çiçekli ağaçların meyvelerini toplamamaları sağlıklarının zarar görmemesi açısından son derece önemlidir.

Ayrıca meyveleri toplarken ağaçların dallarının kırılması da ağaçlara zarar vererek formlarının bozulmasına neden olmaktadır.

Hem çevre temizliği ve düzenli bir şehir yapısı hem de sağlık açısından parklardaki ve yeşil alanlardaki ağaçlardan hiçbir şey toplanmamasını rica ederiz.

Kaynak: Habermetre