Parklarda 'Stresle Topyekün Mücadele Hareketi' başlıyor Beşiktaş Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında 'Yeni Normal' döneme geçişte 'Stresle Topyekün Mücadele Hareketi'ni başlattı.

Beşiktaş Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında 'Yeni Normal' döneme geçişte 'Stresle Topyekün Mücadele Hareketi'ni başlattı. 'Beşiktaş İyileşecek' sloganıyla başlayan hareket kapsamında, 3 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında her cuma, cumartesi ve pazar günleri parklarda psikologlarla buluşma, müzik dinletisi, yoga ve spor etkinlikleri düzenlenecek.

Covid-19 salgınıyla mücadelede getirilen sınırlamaların aşamalı olarak kaldırılmasıyla hayat normale dönmeye başlıyor. 'Yeni Normal' döneminin başlamasıyla birlikte, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'Stresle Topyekün Mücadele Hareketi' başlatmıştı. Sosyal medya hesabından hareketi duyuran Akpolat, "Salgın sürecinde yeni bir aşamaya geçerek Beşiktaş'ta hep birlikte stres atıyoruz ve hep birlikte iyileşiyoruz. Müzikten spora, geziden yogaya, evlerde geçen 3 ayın ardından Beşiktaşımızda stres atacağımız ve moral yükselteceğimiz sosyal mesafeli etkinlikler hazırladık. Birbirinden keyifli etkinliklerimize tüm komşularımızı bekliyoruz" dedi.

Uzun süre evlerde kaldıktan sonra yavaş yavaş normal hayata uyum sağlamaya çalışılan kontrollü geçiş sürecinde, Beşiktaş sakinleri 3 Temmuz Cuma gününden itibaren Beşiktaş'ın parklarında psikolog söyleşilerine, müzik dinletilerine, stresten arındıran yoga ve spor faaliyetlerine katılabilecek.

PSİKOLOGLAR PARKLARDA BEŞİKTAŞLILARLA BULUŞACAK

Psikologların belirli tematik konular etrafında bilgi paylaşımı yapacağı ve dinleyicilerin sorularını yanıtlayacağı etkinlikler düzenlenecek. Psikologlarla birebir görüşmek isteyenler ise online ya da yüz yüze görüşme için randevu alabilecek. Uzman klinik psikologlar bu çalışmalarla salgın sürecinin bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışacak.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek etkinliklerde hijyen önlemleri gereği katılımcılar yanlarında kendi mat, minder ve havlularını getirecek. 3-26 Temmuz arasında gerçekleştirilecek olan program takvimine ve etkinlik detaylarına Beşiktaş Belediyesi'nin resmi internet sitesi besiktas.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

PROGRAMLAR ŞÖYLE

3-10-17-24 Temmuz Cuma: Aykut Barka, Sanatçılar, Sporcular, Meyve Bahçesi Parkı'nda Yoga ve müzik dinletileri yapılacak.

4-11-18-25 Temmuz Cumartesi: Aykut Barka, Sanatçılar, Sporcular, Meyve Bahçesi, Bebek Parkı, Abbasağa Parkı'nda Yoga, müzik dinletisi ve uzman psikologla görüşme etkinlikleri gerçekleşecek.

5-12-19-26 Temmuz Pazar: Aykut Barka, Sanatçılar, Sporcular, Meyve Bahçesi, Bebek Parkı ve Abbasağa Parkı'nda müzik dinletisi ve yoga düzenlenecek.

Kaynak: DHA