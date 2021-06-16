Parklarda spor başladı
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Parklarda spor başladı

Parklarda spor başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Normalleşmeye geçilmesi ile birlikte parklarda da spor etkinlikleri başladı.

Normalleşmeye geçilmesi ile birlikte parklarda da spor etkinlikleri başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından şehirdeki 7 parkta sabah sporu etkinliği başladı. Mahallelerde vatandaşların büyük ilgi gösterdiği spor derslerini konusunda deneyimli antrenörler veriyor. Sabah erken saatlerde başlayan spor çalışmalarında renkli görüntüler yaşanıyor. Sabah sporu yapılan parklar şu şekilde:

"İldem Parkı (Kadın), Emek İnönü (2) Parkı (Sami Yangın Anadolu Lisesi Karşısı) (Kadın), Mevlana Parkı (Kadın/Erkek), Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Parkı 2 (Köşk Sosyal Yaşam Merkezi arkası) (Kadın/Erkek), Gül Parkı (Sümer Spor Tesisi Arkası) (Kadın), Anneler Parkı (Talas TOKİ Konutları Yanı) (Kadın), Muhsin Yazıcıoğlu Parkı (Talas Sosyal Yaşam Merkezi Karşısı)(Kadın/Erkek)." - KAYSERİ

Parklarda spor başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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