Parklarda Narkotik Köpekli Uyuşturucu Uygulaması
Parklarda narkotik köpekli uyuşturucu uygulaması İSTANBUL - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki parklarda narkotik köpekleri eşliğinde uyuşturucu uygulaması gerçekleştirdi.
Parklarda narkotik köpekli uyuşturucu uygulaması İSTANBUL - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki parklarda narkotik köpekleri eşliğinde uyuşturucu uygulaması gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te bulunan parkalarda asayiş ve narkotik uygulaması yaptı. Uygulamaya Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Yunus Timleri de destek verdi.
Hassas burunlu narkotik köpeklerinin eşliğinde gerçekleşen uygulamada polis ekipleri şüpheli gördükleri şahısların üstünü arayıp kimlik kontrolü yaptı.