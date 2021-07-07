Parklarda Müzik Sesleri Yükseliyor
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Parklarda Müzik Sesleri Yükseliyor

Parklarda Müzik Sesleri Yükseliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Parklarda Müzik Sesleri Yükseliyor Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahalle Konserleri' devam ediyor.

Parklarda Müzik Sesleri Yükseliyor

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahalle Konserleri' devam ediyor. Mahallelerdeki parklarda Nevşehir Belediyesi Müzik Topluluğu tarafından verilen konsere 7'den 70'e vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Hafta sonu Esentepe Mahallesi'nde başlayan konser etkinlikleri bu akşam Bekdik Mahallesi'ne taşındı.

TOKİ Konutları 3. Etap'ta bulunan ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bir süre önce yapımı tamamlanan parkta gerçekleştirilen konserde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Müzik Topluluğu sahne aldı.

Programda park alanını dolduran vatandaşlar Solist Ersin Tunç'un seslendirdiği birbirinden güzel türkülere eşlik ederek müzik dolu bir yaz akşamı geçirdi.

Etkinlik sırasında ayrıca belediye görevlileri tarafından vatandaşlara patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Programa beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte katılan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'a, mahalle sakinleri teşekkür etti.

Vatandaşlarla sohbet ederek çocuklarla fotoğraf çektiren Savran, "Pandemi döneminde evlerinde kalan ve sosyal ve kültürel etkinliklere katılamayan vatandaşlarımız epeyce sıkılmışlardı. Bir nebze olsun onlara moral vermek, aileleri ile birlikte güzel bir akşam geçirmelerini istedik" diye konuştu.

Savran, programın gerçekleştirildiği parkın yapımında çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kadın çalışanlarına da emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Savran, "Sizlerin sayesinde şehrimiz pırıl pırıl oluyor. Tüm mahallelerimizde emekleriniz büyük" dedi.

Nevşehir'deki farklı mahallelerdeki parklarda vatandaşları ücretsiz açık hava konserleriyle buluşturan Nevşehir Belediyesi, "Mahalle Konserleri" bundan sonra da devam edecek.

Vatandaşlara müzik ziyafeti sunan programların üçüncüsü 2000 Evler Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre

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