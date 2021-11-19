Parklarda "Masa Tenisi" Zamanı

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm Konyalıların spor yapabileceği alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, 7'den 70'e herkesin sporla iç içe olmalarını arzu ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Konyalıların hem spor yapması hem de keyifli zaman geçirmesi için şehrin dört bir tarafındaki Büyükşehir'e ait parklara masa tenisi oynamak için alanlar oluşturduklarını kaydeden Başkan Altay, "Tüm hemşehrilerimizin oynayabileceği masa tenisi masaları açık alanda kullanılmak üzere dizayn edilerek parklardaki yerini aldı. Her şey Konyalı hemşehrilerimizin mutlu ve sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürmesi için." dedi.

Parklarda masa tenisi oynayan gençler ise Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetini çok beğendiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, Karaarslan Hadimi Parkı, Evliya Çelebi Parkı, Tavusbaba Parkı, Kozağaç Parkı, Birlik Parkı, Saraybosna Parkı, Kılıçarslan Parkı, Şefikcan Parkı ve Sağlık Parkı'nda masa tenisi alanları oluşturdu.

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DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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