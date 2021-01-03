Parklarda güneş enerjisinden elde edilen elektrik kullanılmaya başlandı

Muratpaşa ilçesindeki bazı parklarda, güneş enerjisinden elde edilen elektrik kullanılmaya başlandı.

Muratpaşa ilçesindeki bazı parklarda, güneş enerjisinden elde edilen elektrik kullanılmaya başlandı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, elektrik maliyetlerini düşürmek ve kişi başı karbon ayak izini azaltmak amacıyla parklara, güneş enerji sistemleri kuruluyor.

İlk olarak Yeşildere Mahallesi'ndeki parkın aydınlatma sistemini güneş enerjisinden sağlayan Belediye, bazı süs havuzlarındaki elektrik ihtiyacını da güneş panellerinden karşılıyor.

Adnan Menderes Bulvarı'nı Etiler Mahallesi'ne bağlayan Şehit Adem Dede Caddesi'ndeki süs havuzunda bulunan "Sevgi Değirmeni" güneşten aldığı enerjiyle dönmeye başladı.

Parkta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ümit Uysal, değirmendeki sistemin uzun yıllar çalışacağını ve değirmenin maliyetsiz bir şekilde döneceğini belirtti.

Yakın zamanda parkın aydınlatma sisteminin de güneşten sağlanacağını aktaran Uysal, zamanla sistemi tüm parklara yaymayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun