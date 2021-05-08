Parklarda grafiti çalışması ilgi çekti
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Parklarda grafiti çalışması ilgi çekti

Parklarda grafiti çalışması ilgi çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kent merkezinde vatandaşlara nefes alabilecekleri alanlar yapmak için çok sayıda park yapan Nilüfer Belediyesi, yeni yapılan parklarında uygun alanlara graffiti uygulaması yaptırarak parkları renklendirdi.

Kent merkezinde vatandaşlara nefes alabilecekleri alanlar yapmak için çok sayıda park yapan Nilüfer Belediyesi, yeni yapılan parklarında uygun alanlara graffiti uygulaması yaptırarak parkları renklendirdi.

310'u aşkın parkı ve kişi başına düşen yeşil alan miktarıyla örnek olan Nilüfer Belediyesi, her yaştan insanın nefes aldığı buluşma alanları olan, çocuk ve gençler için de oyun ve spor alanı olan parklarını, grafiti uygulaması ile renklendirildi. Pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirerek mevcut parklarında da yenileme ve bakım çalışmalarını yoğunlaştıran Nilüfer Belediyesi, özellikle spor alanları içeren ve gençlerin uğrak yeri olan parklarda uygun alanlara grafiti uygulaması yaptırarak kent estetiğine katkıda bulundu.

İlk örneği Ertuğrul Mahallesi'nde yeni yapılan bir parkta başlatılan graffiti uygulaması, önümüzdeki süreçte hizmete girecek projelerde de devam edecek.

Parkların doğal ve fiziki yapısına uygun şekilde temaların yapıldığı grafiti uygulamaları kapsamında, geleneksel sokak oyunlarının gelecek nesillere aktarılması için de tasarımlar yapılacak.

Spor alanları, çocuk oyun alanları, duvar gibi ortamlar, rengarenk figürlerle donatılarak farklı bir görünüme kavuşurken, özellikle gençler uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. - BURSA

Parklarda grafiti çalışması ilgi çekti
Parklarda grafiti çalışması ilgi çekti
Parklarda grafiti çalışması ilgi çekti
Parklarda grafiti çalışması ilgi çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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