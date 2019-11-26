Parklarda farklı banklar

26.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:57

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, parkları daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tuna ve Gültepe Parkı ile başlayan sallanan bank uygulaması Zümrüt Parkı'nda da uygulanmaya başlandı.



Büyükşehir Belediyesi, yeni oyun ve oturma gruplarıyla parkları daha fonksiyonel hale getiriyor. Bu kapsamda Tuna ve Gültepe Parkı'nda salıncak bank uygulaması başlatıldı. Salıncak banklar Tuna Parkı'nın ardından Zümrüt Parkı'na da yerleştirildi. Tuna, Gültepe ve Zümrüt Parkı'na yerleştirilen ahşap salıncak banklar vatandaşlar tarafından çok sevildi. Üç parkta 23 adet ahşap salıncak bank bulunuyor. Banklara küçükler kadar büyükler de ilgi gösteriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA