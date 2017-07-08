Kadıköy'de Yarın "Parklarda Caz" Gerçekleştirilecek

Vodafone Türkiye'nin gençlik markası FreeZone'un desteğiyle, 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Parklarda Caz" etkinliği, 9 Temmuz Pazar günü Fenerbahçe Khalkedon'da gerçekleştirilecek. "Parklarda Caz", tüm İstanbulluların katılımına açık olacak.

İKSV tarafından 4'üncü kez düzenlenecek olan "Parklarda Caz" etkinliği, bu yıl da Vodafone FreeZone'un desteğiyle gerçekleştirilecek. 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında 9 Temmuz Pazar günü Fenerbahçe Khalkedon'da düzenlenecek olan, festivalin kültleşen etkinliği "Parklarda Caz"a, Türkiye'den başarılı genç cazcıların yanı sıra dünyaca ünlü caz sanatçıları da konuk olacak.

Caz müziğinin keyfini şehrin parklarına taşımayı hedefleyen "Parklarda Caz" etkinliği kapsamında, ücretsiz Genç Caz konserlerinde Gagarin Jazz Band, Deniz Özçelik Quintet, İstemeden OIdu!, İpek Göztepe Quintet ve Bidar Kalender sahne alacak. "Parklarda Caz", Genç Caz gruplarının yanı sıra İspanyol ekip Mastretta'yı da ağırlayacak. Mastretta, arka planına Akdeniz aroması eklenmiş deneysel seyahatler ve rock dokunuşlarıyla İstanbulluları popüler ve güncel müziğe doyururken, zevke davet eden dans şarkılarıyla etkinliğe renk katacak. "Parklarda Caz", konserlerin ardından açık hava sinemasında "Searching for Sugarman" gösterimiyle devam edecek. Etkinlik süresince TAK ile Tasarım Pazarı da ziyarete açık olacak. Saat 16.00'da başlayacak olan "Parklarda Caz" etkinliğini tüm İstanbullular ücretsiz izleyebilecek.

İSTANBUL, 200'Ü AŞKIN YERLİ VE YABANCI SANATÇIYI KONUK EDECEK

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 4-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 24. İstanbul Caz Festivali, cazın duayen isimlerinden yeni keşiflere 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul'un 20 farklı mekânında 50'nin üzerinde konserde ağırlayarak İstanbullulara farklı konser deneyimleri yaşatacak. Festival programına resmi web sitesi caz.iksv.org'un yanı sıra Vodafone'un katkılarıyla yenilenen "İKSV Mobil" uygulamasından da erişilebiliyor.