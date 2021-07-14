Parklarda Açık Hava Konseri Devam Ediyor
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Parklarda Açık Hava Konseri Devam Ediyor

Parklarda Açık Hava Konseri Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Parklarda Açık Hava Konseri Devam Ediyor Nevşehir Belediyesi tarafından yaz akşamları parklarda düzenlenen açık hava konserleri devam ediyor.

Parklarda Açık Hava Konseri Devam Ediyor

Nevşehir Belediyesi tarafından yaz akşamları parklarda düzenlenen açık hava konserleri devam ediyor.

Vatandaşların akşam saatlerinde parklara gelerek yaz mevsiminin ve sıcak havanın gün içinde vermiş olduğu yorgunluğu atmaları ve aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirmeleri amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Konserleri sürüyor.

Her hafta farklı bir mahallede düzenlenen ve geçtiğimiz haftalar Esentepe ve Bekdik Mahallelerinde gerçekleştirilen konserlerin üçüncüsü 2000 Evler Mahallesi'nde yapıldı.

Zeki Soyak Parkı'nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Müzik Topluluğu tarafından verilen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca aileleri ile birlikte sanatçıların türkülerine eşlik eden vatandaşlara ayrıca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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