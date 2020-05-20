Parklara renk geldi Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 15 yaş altı çocukları için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik iznin başlaması üzerine Tekirdağ'da parklarda yoğunluk başladı.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 15 yaş altı çocukları için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik iznin başlaması üzerine Tekirdağ'da parklarda yoğunluk başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 yaş altı çocuklar bugün 11.00-15.00 saatleri arasında 47 gün sonra ikinci kez sokağa çıktı. Ebeveynlerinin gözetimi altında ve salgına karşı tüm tedbirleri alınarak Tekirdağ'da sokağa çıkan çocuklar parklarda güneşin ve açık havanın keyfini çıkardı.

Tekirdağ'ın merkezi ilçesinde parklara akın eden çocukların ilk tercihi salıncakta salınmak ve kaydırakta kaymak oldu. Çocukların sokak izni saat 15.00'a kadar sürecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA