Parklara huzur denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Parklara huzur denetimi

Parklara huzur denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde bulunan parklarda denetim yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde bulunan parklarda denetim yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan parklarda denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üst aramalarını gerçekleştirirken ailelerle de sohbet ederek kendilerinden taleplerinin olup olmadığını sordu. Polis ekiplerinin denetimlerinden oldukça memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Parklara huzur denetimi
Parklara huzur denetimi
Parklara huzur denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Sevda Erginci
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Metin Oktay Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Parklara huzur denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 13:33:45. #1.14#

title