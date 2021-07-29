Parklara huzur denetimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde bulunan parklarda denetim yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde bulunan parklarda denetim yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan parklarda denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üst aramalarını gerçekleştirirken ailelerle de sohbet ederek kendilerinden taleplerinin olup olmadığını sordu. Polis ekiplerinin denetimlerinden oldukça memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı