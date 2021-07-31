Parklar Yenileniyor
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Parklar Yenileniyor

Parklar Yenileniyor
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500'den fazla parkıyla Ankara'nın en yeşil ilçesi olan Çankaya'da eski parklar boyadan tamirat işlerine kadar tüm bakım-onarımları yapılarak yenileniyor.

500'den fazla parkıyla Ankara'nın en yeşil ilçesi olan Çankaya'da eski parklar boyadan tamirat işlerine kadar tüm bakım-onarımları yapılarak yenileniyor.

Çankaya Belediyesi ilçedeki parklarda yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 500'ü aşkın parkıyla dikkat çeken ilçede bütün parklar ihtiyaç durumlarına göre yenileniyor.

Çankaya Belediyesi ekipleri, tamire ihtiyacı olan ahşap bölümlerin tamirini yaparken bir yandan da çocuk oyun alanları ve demir aksamlarda da gerekli onarımları gerçekleştiriyor. Bitkisel bakımların ve boya çalışmalarının da yapıldığı parklar yenilenen yüzleriyle Çankaya halkına hizmet ediyor.

HALKIN İKİNCİ ADRESLERİ

Kendi seralarında yazlık ve kışlık çiçek üretimi yapan Çankaya Belediyesi, bakımlarını yaptığı parklarına mevsimlik çiçekleri de dikerek rengarenk bir görünüme kavuşturuyor. Genç yaşlı, kadın erkek tüm vatandaşlara hitap edebilecek özelliklerle donatılmış parklar sıcak yaz aylarında vatandaşların eğlenmek ve dinlenmek için adeta ikinci adresleri oluyor.

Kaynak: Habermetre

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