PARKLAR MİNİKLER İÇİN HAZIRLANIYOR

Belediyemiz tarafından şehir genelindeki parklarda gerçekleştirilen yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediyemiz tarafından şehir genelindeki parklarda sürdürülen yenileme çalışmaları kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Jandarma Er Osman Demir Parkında zemin döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerimiz, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Jandarma Er Osman Demir Parkındaki kauçuk zemin çalışmasının tamamlandığını belirterek, çalışmaların ihtiyaç duyulan diğer parklarda da gerçekleşeceğini müjdeledi.

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekiplerimize teşekkür etti.

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