Parklar ilkbahara hazırlanıyor
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Parklar ilkbahara hazırlanıyor

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir kent için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

27.02.2020 09:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:17
Parklar ilkbahara hazırlanıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir kent için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Şehrin farklı bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, parklardaki oyun alanlarıyla kent mobilyalarına temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Ayrıca ekipler, refüj ve parklarda bulunan çitlerin tamir çalışmalarını da sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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