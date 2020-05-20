Parklar çocuklarla şenlendi
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Parklar çocuklarla şenlendi

Parklar çocuklarla şenlendi Kars'ta sokağa çıkmaları yasak olan 0-14 yaş arası çocuklar, ikinci kez sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

20.05.2020 20:41 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:43

Parklar çocuklarla şenlendi

KARS - Kars'ta sokağa çıkmaları yasak olan 0-14 yaş arası çocuklar, ikinci kez sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

Parklara akın eden çocuklar, kaydırak ve salıncaklarda gönüllerince eğlendi. Güneşli ve sıcak havada parklara akın eden çocuklar bol bol eğlendi. Çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 Nisan tarihinde 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağında 0-14 yaş arası çocuklara, 11.00 - 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni tekrar verildi. Kars'taki çocuklar 4 saatlik izin gününde parkalara koştu.

Ebeveynleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar, kentteki park ve bahçelere akın etti. Parklarda bulunan oyun alanlarındaki kaydırak ve salıncaklarda oynayan çocukların sevinçleri gözlerinden okundu.

Parklar çocuklarla şenlendi

Kaynak: İHA

Manşet

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