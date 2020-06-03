Parklar çocuklarla doldu taştı Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar izinlerinin başlamasıyla birlikte sokaklara akın etti.

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar izinlerinin başlamasıyla birlikte sokaklara akın etti. Yoğun kalabalığın oluştuğu parkta sosyal mesafe ve maske kuralına büyük oranda uyulmadığı görüldü.

Korona virüsle mücadele kapsamında 4 Nisan'da 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde alınan karar ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması 0-18 yaş grubuna indirildi. Kontrollü normalleşme kapsamında Uşak'ta sokağa çıkan çocuklar, izin saatinin ilk dakikalarından itibaren sokakları doldurdu. Atapark'a akın eden çocuklar oyun alanını doldururken, gençler de arkadaşlarıyla yürüyüş yaptı. Spor yapmayı ihmal etmeyen gençlerden bazıları dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Öte yandan parkta oluşan yoğun kalabalık görüntülere yansırken vatandaşların kurallara büyük oranda riayet etmediği görüldü.

Temiz hava aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Fatih Samet Küçükkılıç, güzel havanın tadını parkta oyun oynayarak geçirdiğini anlattı.

3 ay sonra ilk kez dışarı çıktığını ifade eden Oğuzkan Karaman, "Mümkün olduğunca insanlardan uzak yerlere gidiyoruz, şu an burada olmamız da ayrı bir ironi ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlarımı tekrar görmem de güzel bir şey ama risk her zaman söz konusu" şeklinde konuştu.

Uzun zamandır evden çıkmadığını belirten Oğuz Bahadır, "Arkadaşlarımla uzun zamandır görüşmüyordum, onlarla burada geziyoruz. Evdeyken zamanımı resim yapmaya çalışarak ve evime kurduğum potada basketbol oynayarak geçirdim" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA