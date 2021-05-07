Parklar çocuklara hazırlanıyor
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Parklar çocuklara hazırlanıyor

Parklar çocuklara hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün seçim öncesinde "Mahalle sözleşmeleri" kapsamında her mahalleye bir park sözü bir bir hayata geçiyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün seçim öncesinde "Mahalle sözleşmeleri" kapsamında her mahalleye bir park sözü bir bir hayata geçiyor. Aziziye, Hamidiye, Fatih ve Orhan Gazi mahallelerinde çocuklar için yeni parklar oluşturuldu.

Düzce Belediyesi mahallelere yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün seçim öncesi mahalle ziyaretleri kapsamında park ihtiyacı olan mahallelere park ve dinlenme alanlarının yapılması sözü yerine getiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Orhan Gazi, Hamidiye ve Fatih mahallerinde yeni park alanları oluşturulurken, Aziziye mahallesinde ise park yapımı devam ediyor. Kullanılmaz hale gelen parkların bakım ve onarımını da yapan ekipler, özellikle çocukların oyun oynayabileceği, enerjilerini harcayabilecekleri yeni alanlar oluşturuyor.

Yetişkinler için fitness aletleri yapılıyor

Düzce Belediyesi tam kapanma sonrasındaki kademeli normalleşme sürecinde parklara akın edecek çocukların yanı sıra yetişkinleri de düşündü. Oyun parklarının yanında açık hava fitness aletleri de yerleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yetişkinlerin hem spor yapabilmesi hem de dinlenmelerine olanak sağladı.

Her yaştan vatandaşı memnun ediyoruz

Her mahallenin ihtiyacı olan yeşil alan ve oyun parkları kazandırmak istediklerini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, " Çocukların doyasıya eğlenecekleri park sayısını her geçen gün artıyoruz. Yavrularımız özellikle kapanma sonrasında bu parklarda oyun oynayacak ve zamanlarını verimli geçirebilecek. Ayrıca vatandaşlarımızın dinlenmesi ve spor yapması amacıyla fitness aletlerini de yaşam alanlarına yerleştiriyoruz. Her yaştan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Parklar çocuklara hazırlanıyor
Parklar çocuklara hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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