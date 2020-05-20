Parklar, caddeler miniklerle şenlendi
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Parklar, caddeler miniklerle şenlendi

Parklar, caddeler miniklerle şenlendi Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlaması getirilen minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak gönüllülerince eğlendi Kütahya'da korona virüs (Covid-19) salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-14 yaş arası minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak,...

20.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:31

Parklar, caddeler miniklerle şenlendi

Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlaması getirilen minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak gönüllülerince eğlendi

KÜTAHYA - Kütahya'da korona virüs (Covid-19) salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-14 yaş arası minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak, gönüllülerince eğlendi.

Tedbirler kapsamında maskeleri ile dışarı çıkan minikler bisiklete bindi, parklarda oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Bazı minikler ise, aileleriyle birlikte Sevgi Yolu üzerindeki iş yerlerinde bayramlık elbise ve ayakkabı alışverişi yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde en çok dışarıya çıkmayı ve öğretmenlerini özlediğini söyleyen Kütahyalı minikler, "Korona virüsün bitmesini istiyoruz. Günler sonra ikince kez dışarıya çıkmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumuzu ve öğretmenlerimizi çok özledik" dediler.

Öte yandan, polis ekipleri de kentin en işlek caddesi olan Sevgi Yolu üzerinde miniklerin ve ailelerinin ateşini ölçerek bölgeye aldılar.

Parklar, caddeler miniklerle şenlendi

Kaynak: İHA

Manşet

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