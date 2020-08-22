"Parkinson yaşam ormanı" hastalara "nefes" olacak İzmir'de başlatılan proje kapsamında, parkinson hastalarının hem rahatsızlığının etkisini azaltmak hem de aynı hastalığı yaşayanlara nefes olmak için yaşam ormanı oluşturuluyor.

İzmir'de başlatılan proje kapsamında, parkinson hastalarının hem rahatsızlığının etkisini azaltmak hem de aynı hastalığı yaşayanlara nefes olmak için yaşam ormanı oluşturuluyor.

Parkinsona bağlı hareket yavaşlığı, güçsüzlük, denge bozuklukları, el ve kollarda titreme sorunları yaşayan hastalar Parkinson Hastaları Derneği tarafından başlatılan "parkinson yaşam ormanı" projesine katılarak hem doğaya hem hastalığın etkilerinin azalmasına destek oluyor.

Hastalıklarıyla mücadelede önem taşıyan egzersiz ve yürüyüşlerini fidan dikerek oluşturdukları ormanda yapmak isteyen hastalar, bu rahatsızlığı taşıyan taşımayan herkesi fidan dikmeye çağırıyor.

Parkinson Hastaları Derneği Başkanı Gülnur Kelçe, belli bir bölgede orman oluşturmak yerine dünyanın her yerine ağaç dikilmesini hedeflediklerini ve parkinson ormanını hep birlikte büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Eskişehir, Van, İstanbul, Avusturya ve Avustralya'dan fidan dikme görüntüleri geldi"

Her bir parkinson hastasının bir ağaç evlat edinmesini istediklerini ifade eden Kelçe, şunları kaydetti:

"Parkinson hastalığı hareket kısıtlılığı ile ilgili. Ne kadar çok hareket edersek ve sosyal hayatın içerisinde olursak hastalığımızın bulguları o derece hafifliyor. Hayata bağlı kalındığı sürece hastalığın ilerleme hızı daha yavaşlıyor. Bunu yapmaktaki amacımız onlara bir hareket kazandırmak, diktikleri fidanların büyüdüğünü görerek umutlarını yeşertmek, onların dünyalarına bir nefes olabilmek. Dernek olarak parkinson hastalarına her zaman nefes olmaya çalışıyoruz. Kovid-19'la savaşıyoruz. Daha sağlıklı bir dünya için parkinson yaşam ormanını birlikte büyütelim."

Kelçe, bir fidan yetiştirmenin insanların ruhlarına çok iyi geleceğini düşündüklerini, hastaların fidanları suladığını ve büyüttüğünü dile getirdi.

Sadece parkinson hastaları değil, bütün insanların katılmasını da istediklerini aktaran Kelçe, şu bilgileri aktardı:

"Hem hastalara hem de dünyamıza ve doğaya nefes olsunlar. Eskişehir, Van, İstanbul, Avustralya ve Avusturya'dan gelen ağaç dikme görüntüleri var. Dünyadaki parkinson dernekleriyle de iletişime geçiyoruz. Onlardan da ağaç dikmelerini ve derneğimize resimlerini göndermelerini söyledik. Dünyamızı ağaçlandırarak haritamızda onları işaretlemek istiyoruz. Türkiye ve yurt dışındaki herkese sesleniyorum. Parkinson yaşam ormanı için gelin hep birlikte el ele verelim, umutlarımızı yeşertelim, nefesimizi çoğaltalım, ağaçlarımızı dikelim."

57 yaşındaki Ayla Fidan da parkinson hastası olarak derneğin ve hastalığın adını duyurmak için bu projeye katıldığını belirterek, "En çok ihtiyacımız olan şey oksijen. Elimizden geldiğince fidan dikelim, bütün arkadaşlarımızdan da destek olmalarını bekliyoruz. Bir fidan, bir ağaç ve bol oksijen." dedi.

56 yaşındaki Faruk Başeğmez ise projeden çok memnun olduğunu ifade ederek, "Nefes alamıyordum, bu projeye onun için katıldım. Arkadaşlarımla ağaçlandırmayı sıklandırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA