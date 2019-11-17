17.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:40

Parkinson hastası kadının jel yöntemi ile hayat kalitesi arttı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedavi edilen 75 yaşındaki Parkinson hastası kadının, üniversitede ilk kez uygulanan jel yöntemi ile hayat kalitesi arttırıldı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik ve Gastroenteroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Feyzullah Uçmak'ın öncülüğünde oluşturulan ekip, Diyarbakır'da ilk kez Parkinson tedavisinde yeni bir tedavi yöntemi uyguladı. Çalışmalar kapsamında tek başına yürüyemeyen 75 yaşındaki Gevri Karahan'a özel bir pompa vasıtası ile beyne sürekli ve sabit hızda dopamin uyarısı sağlayan jelin uygulanması ile hastanın hayat kalitesi belirgin bir şekilde arttırılarak taburcu edildi.

Diyarbakır'da ilk kez uygulandı

Yapılan tedavi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik, Karahan'ın ileri evre Parkinson hastası olduğunu söyledi. Hastanın tablet ile tedavi edildiğini kaydeden Prof. Dr. Çevik, ancak bu tedavide istedikleri yanıtı alamadıklarını ifade etti. Hastanın hastaneye ilk geldiğinde yatağa bağımlı ve hareketsiz olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik, "Hasta istemsiz hareketleri bulunuyordu. Bizlerin donma dediğimiz kapanmaları vardı ve Parkinson hastalarına yönelik kullanılan tabletlerden günde ortalama 8 adet kullanıyordu. Bu tedavi yönteminden fayda görmüyordu. Biz hastanemizde Gastroenteroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Feyzullah Uçmak hocamızın yardımıyla, PEG-J dediğimiz bir uygulama yaptık ve ilacın bağırsaktan emilmesini sağladık. Ondan sonra jel tedavisi verildi ve hastamız tedaviden ciddi fayda gördü. Bu tedavi yöntemi Batman, Mardin, Van, Muş, Bitlis, Siirt ve Bingöl gibi çevre illerde yapılmıyor. Bu tedaviyi bölgede ilk kez uygulamış olduk. Diğer illerden Parkinson hastaları Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde tedaviye kolaylıkla ulaşabileceklerdir" dedi.

Parkinson hastası Gevri Karahan'ın oğlu Bedirhan Karahan ise, annesinin daha önce günde ortalama 8 tablet kullandığını ve uygulanan jel tedavisi ile hayat kalitesinin belirgin bir şekilde arttığını belirterek doktorlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA