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Parkinson hastası Demirbaş, beyin pili tedavisiyle "naht sanatına" geri döndü

Çok sevdiği naht sanatını Parkinson yüzünden gerçekleştiremez hale gelen 70 yaşındaki Derviş Demirbaş, beyin pili tedavisi sonrası sanatına geri döndü.

Parkinson hastası Demirbaş, beyin pili tedavisiyle
25.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:10

Çok sevdiği naht sanatını Parkinson yüzünden gerçekleştiremez hale gelen 70 yaşındaki Derviş Demirbaş, beyin pili tedavisi sonrası sanatına geri döndü.

İlk kez 1817 yılında titrek felç olarak tanımlanarak literatüre geçen ve beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden, kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülen, yavaş ilerleyen bir hareket bozukluğu olan Parkinson hastalığı çoğu kişinin zamanla sosyal aktivitelerini sürdürmelerine engel oluyor.

Beyinde "Dopamin" denilen maddenin azalması ile ortaya çıkan bu hastalıkla savaşan hastalardan biri olan 70 yaşındaki Derviş Demirbaş da, 1998 yılında Parkinson'un ilk belirtilerini yaşadı.

Sürece ilişkin AA muhabirine bilgi veren Demirbaş'ın, sağ elinde titreme ile başlayan hastalık bulguları zaman içerisinde giderek arttı.

1978 yılından bu yana en büyük tutkusu olan, ağacı kabartma şeklinde yontarak şekil verilen naht sanatını da Parkinson yüzünden gerçekleştiremez hale gelen Demirbaş, bir süre sonra kaşık tutmakta bile zorlanarak yemek yiyemeyecek duruma gelince çok sevdiği bu tutkusuna da veda etmek zorunda kaldı.

Hastalığına uzun yıllar çözüm arayan Demirbaş, sürecin sonunda yolunun Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh ile kesiştiğini anlattı.

Gerekli değerlendirmeler sonucu uygulanan beyin pili tedavisi ile eski sağlıklı günlerine yeniden kavuştuğunu dile getiren Demirbaş, şunları anlattı:

"Çok sevdiğim naht sanatını gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyorum, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı yaşatmak için mücadelesini veriyorum. Anadolu'da Selçuklu döneminde gelişip, zamanla kendine özgü bir niteliğe bürünen, ağacı kabartma şeklinde yontarak şekil verilen naht sanatı benim en büyük tutkum. 1978 yılından bu yana birçok eser yaptım. 1998 yılında Parkinson hastalığına yakalandım.

Hastalık zamanla ilerledi ve yemek yemekte, su içmekte, yürümekte güçlük çektim, en basit günlük ihtiyaçlarımı karşılayamayacak duruma geldim. Çok sevdiğim hobimi de gerçekleştiremez oldum. Beyin pili tedavis hayatımda yeniden bir umut oldu. Op.Dr. Ali Zırh tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası şikayetlerim önemli ölçüde azaldı, eski sağlıklı günlerime yeniden kavuştum."

"En büyük isteğim, bu sanatın yaşatılması"

Elazığ'da yaşayan Derviş Demirbaş, en büyük isteğinin bu sanatın yaşatılması olduğuna işaret ederek, "Bu hastalık hayatımdan birçok şey götürmüştü. Yemek yiyemiyor üzerime döküyordum, yürümekte güçlük çekiyordum. Bir televizyon programında Dr. Ali Zırh'ı gördüm ve İstanbul'a geldik. Ali Bey, beyin pili tedavisi için uygun olduğumu söyledi. Ameliyattan sonra şikayetlerim son buldu. Şu an her işimi kendim rahatlıkla yapabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Ameliyattan sonra en büyük tutkusu olan naht sanatını rahatlıkla gerçekleştirebildiğini ve bu sanatı yaşatabilmek için büyük çaba gösterdiğini aktaran Demirbaş, "Bir kişiye bile öğretmek için can atıyorum. Naht unutulmamalı ve yaşatılmaya devam etmeli. Yaptığım bütün eserleri değerlendirmek ve satışından elde edilen gelirin bir kısmı ile de ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye almak istiyorum." dedi.

"Beyin pili tedavisi ile hastalar sosyal hayatlarını geri kazanıyor"

AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veren Op. Dr. Ali Zırh, operasyonu başarı ile gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, Parkinson hastalığının beyinde "Dopamin" denilen maddenin azalması ile ortaya çıkan bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Zırh, hastalığın belirtilerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ellerde 'para sayar' tarzda titreme, hareketlerde yavaşlama, kolların vücut salınımına iştirak etmemesi ve vücuda yapışık olarak yürünmesi, bakışlarda donuklaşma ve yüz mimiklerinde azalma ile birlikte 'maske yüz' diye ifade edilebilen yüz hali, küçük adımlarla ve öne eğilerek yürüme Parkinson'un belirtileridir ve ilk seçenek öncelikle ilaç tedavisidir. İlacın yetersiz kaldığı ya da şiddetli ilaç yan etkilerinin yaşandığı durumlarda cerrahi yöntem olan beyin pili tedavisi gündeme geliyor. Hasta uyanık iken, konuşarak ve karşılıklı sohbet halinde gerçekleştirdiğimiz beyin pili tedavisini, 'Hastalığın saatini geri almak.' diye tanımlayabiliriz. Tedaviye uygun hastalarda beyin pili oldukça başarılı sonuçlar veriyor."

Derviş Demirbaş'ın da, uzun yıllar Parkinson hastalığı ile mücadele eden ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken bir hasta olduğunu anımsatan Zırh, ilaç tedavisinden yeterli yanıt alamadıkları Demirbaş'a, gerekli değerlendirmeler sonucu beyin pili tedavi uyguladıklarını anlattı.

Zırh, "Bu tedaviden sonra Derviş Bey'in şikayetleri önemli derecede azaldı. Çok sevdiği hobisini gerçekleştirmeye devam edebiliyor olması da bizi oldukça mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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