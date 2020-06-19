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Parkinson hastalığına "beyin pili" tedavisi

Medipol Üniversitesi Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Ali Zırh, parkinson hastalığında ilacın yetersiz kaldığı ya da şiddetli ilaç yan etkilerinin yaşandığı durumlarda beyin pili tedavisinin gündeme geldiğini bildirdi.

Parkinson hastalığına
19.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:21

Medipol Üniversitesi Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Ali Zırh, parkinson hastalığında ilacın yetersiz kaldığı ya da şiddetli ilaç yan etkilerinin yaşandığı durumlarda beyin pili tedavisinin gündeme geldiğini bildirdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, parkinson hastalığı süreçleri ve beyin pili tedavisi hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Üniversitesi PARMER Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Ali Zırh, şu bilgileri verdi:

'"Parkinson hastalığının başlangıç tedavisi ilaç tedavisidir. Aradan yıllar geçtikçe, eski doz ve sıklıkta ilaçların yetersiz kaldığı ya da şiddetli ilaç yan etkilerinin yaşandığı durumlarda cerrahi yöntem olan 'Beyin Pili' tedavisi gündeme geliyor. Hasta uyanık iken, konuşarak ve karşılıklı sohbet halinde gerçekleştirdiğimiz beyin pili takılması ameliyatı ile destek almadan yürüyemeyen, titremeleri nedeniyle rahatça yemek yiyemeyen, su içemeyen hastalar eski sağlıklı günlerine geri dönerek hayata adeta yeniden bağlanıyorlar."

Zırh, Nöromodülasyon adı verilen bu tedavi yöntemi ile başta parkinson hastalığı olmak üzere pek çok hareket bozukluğu hastalığını tedavi edebilmesinin mümkün olduğunu aktardı.

Parkinson yüzünden mesleğini bırakan öğretmen, beyin pili ile hayatını yeniden kazandı

Açıklamada parkinson hastalığı nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalan öğretmen Durmuş Yığman'ın beyin pili tedavi süreci hakkında bilgi verildi.

Buna göre, Tokat'ta yaşayan 64 yaşındaki Durmuş Yığman, 20 sene önce parkinson hastalığının ilk belirtilerini yaşadı. Hastalık yüzünden yaşadığı hareketlerindeki yavaşlamanın sebebini uzun yıllar bulamayan Yığman, 2003 yılında parkinson olduğunu öğrendi ve hastalık bulguları gittikçe ilerledi.

Çok sevdiği öğretmenlik mesleğini bu yüzden bırakmak zorunda kalan Yığman, hastalığın ilerlemesi ile birlikte yardımsız yaşayamayacak duruma gelmiş olmasına rağmen, araştırmaktan ve bir çözüm yolu bulmaktan hiç vazgeçmedi.

Bu yol onu Tokat'dan İstanbul'a getirirken, PARMER Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Ali Zırh tarafından gerçekleştirilen beyin pili tedavisi ile eski sağlıklı günlerine yeniden kavuşan Yığman, operasyon sonrası şiir kitabı çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yığman, şunları anlattı:

"Uzun bir süre ilaç tedavisi gördüm. İlaçlar hastalığın ilerlemesini engelleyemiyor, günden güne ağırlaşıyordum. Bir süre sonra yardımsız yaşayamaz, gömleğimin düğmesini ilikleyemez hale geldim. Okulda tahtaya yazı yazmakta dahi zorlanıyordum. 10 dakikada yazacağım yazıyı yarım saatte yazmak, öğrencilerimin zamanından çalıyormuş gibi hissettiriyordu. Bu sebeple emekli olmam gerektiğini düşündüm. Doktor Ali Zırh'ı ve beyin pili tedavisini internette araştırmalarım sonucu gördüm. İstanbul'a geldim ve kendisiyle görüştüm. Doktorum gerekli değerlendirmeler sonucu ameliyat olmamı önerdi. Ameliyat doktorumla sohbet ederek geçti. Operasyon sonrası adeta yeniden doğdum. Hareketlerim, konuşmam her şey beyin pilinden sonra tamamen değişti. Artık kendi günlük ihtiyaçlarımı rahat bir şekilde karşılayabiliyorum. "

Sosyal hayatını yeniden kazandığını, balık tutmaya gittiğini, yürüyüşlerini aksatmadığını belirten Yığman, yakın zamanda ikinci şiir kitabını da çıkaracağını bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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