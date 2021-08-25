Parkinson hastalığı nedir?

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adlı bir maddenin azalmasına sekonder gelişen kronik nörolojik bir hastalıktır. Yaşlanmaya bağlı olarak beyindeki dopamin salgılayan hücrelerin azalması veya hasar görmesi sonucu oluşan hastalık, hareket bozukluklarına ve istemsiz hareketlere yol açar. Hastalık genellikle ellerde ve ayaklarda titreme, hareketlerde yavaşlama, sertlik ve yürümede dengesizlik ile kendini gösterir.

Özellikle kimler risk altındadır?

Parkinson hastalığı bir yaşlılık hastalığıdır. Beynin dopamin salgılayan hücrelerinin (nöronlarının) %60 ila 80'i kaybolduğunda semptomlar ortaya çıkar ve Parkinson hastalığının başlangıç yaşı 62 ila 65 yaş civarındadır; görülme sıklığı 2-3/1.000 denek civarındadır. 70 yaş üzerinde risk 10 kat artar ve bu yaş grubunda görülme sıklığı %0.5-2 civarındadır. Hastalığın başlangıç yaşına bağlı olarak, hasta ne kadar uzun semptomatikse, dopamin düşüşü o kadar keskin olur. Nispeten genç hastalarda hastalığın prognozu biraz daha kötüdür.

Türkiye'de bu hastalığın görülme sıklığı nedir?

Maalesef Türkiye'de Parkinson hastalarının gerçek sayısını gösteren bilimsel bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak ülkemizde 100 bin Parkinson hastası olduğu tahmin ediliyor.

Parkinson hastalığı önlenebilir bir durum mu?

Hemen hemen tüm hastalarda görülen ve "İdiyopatik Parkinsonizm" olarak da bilinen klasik Parkinson hastalığının başlamasını engelleyebilecek herhangi bir diyet, yaşam tarzı değişikliği veya egzersiz programı maalesef bulunmamaktadır. Çok nadir görülen bir klinik durum olan genetik kökenli Parkinson hastalığı hariç, 65 yaş üzeri hepimizde bu klinik tablonun görülme riski %0,3'tür.

Parkinson hastalığı nasıl teşhis edilir?

Parkinson hastalığının teşhisi klinik bulgulara dayanmaktadır. Ellerde tipik olarak tek kol veya bacakta görülen hap yuvarlanma titremesi, hareketlerde yavaşlık (bradikinezi), vücut hareketleriyle koordineli olmayan kol hareketleri ve vücuda bağlı kollarla yürüme, camsı gözler ve yüz ile ilişkili azalmış yüz mimikleri "Maske yüz" olarak da adlandırılan ifade ve bükük duruşta küçük adımlarla yürüme, hastalığın erken evresinin göstergesidir ve bu tür hastalar derhal bir nörologdan tıbbi yardım almalıdır.

HASTA AİLE VE ARKADAŞLARININ DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR

Parkinson hastalığı aslında korkutucu bir durum değildir. Şeker hastalığına biraz benzer olduğu düşünülmelidir. Bu durumdaki hastalar, erken yaşta başlanıyorsa ilaçlarla veya cerrahi yaklaşımlarla, hasta ilaçlara dirençli ise, diyabet hastaları diyet, ilaç ve insülin sonrası neredeyse tamamen normal bir yaşam sürdürecek şekilde günlük aktiviteleri neredeyse normale döndürebilir. tedaviye (gerekirse) başlanır. Bu nedenle hasta sosyal izolasyondan ve içe kapanmadan kaçınmak için hastaya destek olmalı, aile üyeleri ve arkadaşları hastanın düzenli egzersiz yapmasını ve ilaç almasını sağlamalıdır. İleri aşamada umutsuzluk nedeniyle kaliteli yaşamdan vazgeçmek yerine en iyi tedavi yaklaşımı seçildiğinde hasta desteklenmelidir.

SOSYAL HAYATTA DERİN ETKİ

Parkinson hastalığı, hareketlerin yavaşlaması (bradikinezi) ile ilişkilidir, bu da işleri bağımsız olarak yapamama ve ardından rutin günlük aktivitelerde başkalarına bağımlı olma ile sonuçlanır. Bu nedenle hastalar, hastalığın başlangıç ve orta evrelerinde iş ve sosyal hayattan kendilerini soyutlarken, ileri evrede hayatta kalabilmek için başkalarının desteğine sahip olmalıdırlar. Bu sorunlar, halihazırda hareketlerde yavaşlama ve titreme şikayeti olan hastalarda duygusal sağlık, içe dönüklük veya depresyon üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır.

NÖROSİMÜLASYON BAĞIMSIZ BİR HAYATIN KAPISI AÇIYOR

Parkinson hastalığının en etkili tedavileri arasında, nörostimülasyon önemli bir iyileşme sağlar ve hastalar normal günlük yaşama dönebilir. Nörostimülasyon, hastalar için normal yaşamla bir bağlantı oluşturur. Nörostimülasyon, tıbbi tedaviye yanıtı zayıf olan, şiddetli titreme yaşayan veya ciddi yan etkiler nedeniyle ilaçlardan zayıf fayda gören hastalarda başarılı sonuçlarla ilişkilidir. Ancak ameliyat için uygun olan ve ameliyatın sonuçlarından fayda görecek hastaların seçilmesi son derece önemlidir.

AMELİYAT SIRASINDA HASTA İLE KONUŞMA TIBBİ TEDAVİ YETERSİZ VEYA YANIT OLMADIĞINDA HASTA İLE KONUŞMA

Parkinson hastalığının tedavisi için medikal tedaviye yanıt alınamadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi seçenek düşünülebilir. Ameliyat seçeneği iki alt seçeneğe ayrılmıştır: tek taraflı lezyon cerrahisi veya nörostimülatör implantasyonu. Her iki ameliyatta da hasta tam olarak uyuşturulmamıştır, yani hasta ameliyat sırasında ameliyat ekibi ile konuşabilmektedir.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nden Beyin Cerrahı Ali Zırh, yaşlıların kabusu olan Parkinson hastalığı hakkında bize bilgi verdi: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Parkinson hastalığının tedavisinde medikal tedavi ilk seçenek midir?

Temel yaklaşım Parkinson hastalığında tıbbi tedavidir ve Parkinson hastalığı olan hastaların önemli bir kısmı tıbbi tedaviye iyi yanıt verir. Parkinson hastalığında, başlangıçta ilaçlara iyi yanıt varsa, hastaların yüzde 80-85'i uzun süre remisyonda olabilir. Ancak aradan yıllar geçtikten sonra hastanın ilerlemesi ve ilaç intoleransı oluşması nedeniyle önerilen ilaçlar ve dozlar artık fayda sağlamamaktadır. Bu süreç hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Genellikle, hastalığın ilk 4-5 yılı tıbbi tedaviye iyi yanıt ile ilişkilidir. Hatta "balayı" olarak da adlandırılan ortalama 2-3 yıllık bir süre içinde bahçede her şey güllük gülistanlık olur. Tabii ki, bu durum temel tıbbi tedaviye verilen iyi yanıta dayanmaktadır!

Ameliyat ne zaman gereklidir?

Ameliyat seçeneği ancak doz ve dozlama sıklığı artırıldığı halde hasta tam remisyon sağlayamıyorsa ve istemsiz vücut hareketleri (huzursuzluk, kasılmalar, ajitasyon ve dans gibi) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yan etkiler daha sık yaşanıyorsa düşünülebilir. hareketler). Kısacası tüm hastaların yüzde 10-15'i ameliyata aday oluyor. Ek olarak, biraz daha belirgin tremoru olan hastalar, başlangıçta bile tıbbi tedaviye zayıf yanıt verirler. Temel tıbbi tedaviye yanıtı zayıf olan hastalar için, eğer cerrahiye uygunlarsa, erken aşamada cerrahi bir seçenek olabilir. Ayrıca dopamin tedavisinin yan etkileri göz önüne alındığında,

EN GÜVENLİ YÖNTEM

Ameliyat seçenekleri nelerdir ve başarının altında yatan sır nedir?

Parkinson hastalığı olan vakalar için iki ameliyat seçeneği vardır. Semptomlar tek taraflıysa (tek kol veya bacakla sınırlı), tek taraflı lezyon cerrahisi lazer ile "lezyonun yakılması"na benzer bir yöntemle gerçekleştirilir. Lezyonlar iki taraflıysa ve hasta ayağa kalkamıyorsa veya genel olarak iki taraflı iyileşme gerekiyorsa iki taraflı ameliyat yapılır ve genellikle bir nörostimülatör implante edilir. Tüm cerrahi yöntemler arasında en güvenli ve başarılı yöntem, son derece tatmin edici sonuçlar veren, riskleri en aza indiren veya diğer bir deyişle "doğru bölgeye doğru müdahaleyi sağlayan" "Mikro Elektrot Kayıt ve Stimülasyon Tekniği"dir.

AMELİYAT SIRASINDA HASTA İLE KONUŞMA VE KONUŞMA

Tek bir nöronun (beyin hücresi) elektriksel aktivitesini "dinlememizi" sağlayan "Mikro Elektrot Kayıt ve Stimülasyon Tekniği"nin amacı, sürece dahil olan hücreleri ve ilgili hücreyi çevreleyen anatomik yapıları tespit etmektir. Bunun için ameliyat sırasında hasta uyanık olmalı ve ameliyat sırasında hasta ile görüşülmelidir. İki mikron kalınlığında bir elektrotu bilgisayar rehberliğinde beyne ilerletiyoruz ve elektrot karmaşık devrelere bağlı; böylece tek bir nöronun elektriksel aktivitesini dinleyebilir veya hastanın düşük akım uyarılarına tepkisini gözlemleyebiliriz. Buna göre hastanın tepkisini ölçüyoruz ve ilgili bölgeye ulaşmak veya tespit etmek daha kolay.

Hasta ameliyattan sonraki ilk 3-4 saat içinde uyanır ve hasta ile işbirliği yaparız ya da tam tersi. Bu teknoloji yani "Mikro Elektrot Kayıt ve Stimülasyon Tekniği" amacımıza ulaşmamızı sağlıyor. 80 mikron hata oranı ile ilişkilendirilen bu sistem sayesinde, ilgili nöronları ve bu nöronları çevreleyen anatomik yapıları tespit edebiliyoruz. Daha sonra lezyonu yakmaya benzer bir lazer yöntemi uyguluyoruz ve nörostimülatör implante ediliyor.

NÖROSTİMÜLASYONUN SUNDUĞU TAMAMEN ÜCRETSİZ BİR YAŞAM

Nörostimülatör implantasyonunu göz önünde bulundurarak, bilateral cerrahiye dahil olan bölgelere iki elektrot yerleştiriyoruz. Göğüs duvarındaki deri altı tabakasına kalp piline benzer bir pil yerleştirilerek deri altı tabakadan uzatma telleri ilerletilir ve böylece elektrotlar aküye bağlanır. Sistem görünmüyor. Göğüs duvarında bir şişkinlik (veya şişlik) görebilir veya hissedebilirsiniz. Ardından, bir bilgisayar sistemi kullanarak hasta için faydalı olan frekansları ve stimülasyon parametrelerini ayarlıyoruz.

Hasta postoperatif 2-3 hafta içinde sık sık kliniğe dönmelidir. Optimum ayarlamalar yapıldıktan sonra normal günlük yaşam aktivitelerine devam edilebilir. Hastalar etkileyici bir iyileşme gösterecek ve ameliyat sonrası dönemde normal günlük yaşamlarına dönebileceklerdir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

PARKİNSON HASTALARINA NÖROSTİMÜLASYONUN SUNDUĞU YAŞAM BAĞLANTISI

NÖROSİMÜLASYON, PARKİNSON HASTALIĞI OLAN, KAŞIK TUTULAMAYACAK HASTALARA ÖZGÜRLÜK SAĞLAR,

Ayakkabı bağcığı ya da gömleği ilikleyememe sorunu yaşayan Parkinson hastaları, nörostimülasyon ameliyatı sayesinde sağlıklı günlere kavuşuyor. Tamamen başkalarına bağımlı olan Parkinson hastaları için nörostimülasyon, "hayata dönüş" anlamına gelir. Ameliyat öncesi dönemde kaşık bile tutamayan hastalara cerrahi, tamamen bağımsız bir yaşam sunar.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nden Nöroşirürji Uzmanı Ali Zırh, yaşlı bireylerin rahatsızlığı olarak bilinen ve halk arasında "titrek felç" olarak adlandırılan Parkinson hastalığı ile ilgili soruları yanıtladı:

Nörostimülatör nedir ve implantasyon adayları kimlerdir?

Nörostimülatör, son zamanlarda Parkinson hastalığı da dahil olmak üzere birçok hareket bozukluğunun cerrahi tedavisinde kullanılan karmaşık bir elektronik cihazdır. Nörostimülatör özellikle Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Nörostimülasyon, ilaçlara yanıt vermeyen ve şiddetli tremoru olan hastalarda tatmin edici sonuçlarla ilişkilidir. Hastanın çatalı, iğneye ipi bile tutamadığı düşünüldüğünde, ameliyat sonrası erken dönemde hasta ameliyathaneden transfer edildikten hemen sonra titreme ortadan kalkar. Ayrıca nörostimülasyon, hareketle şiddetlenen ve "Temel tremor" olarak adlandırılan titremeler ve "distoni" olarak da adlandırılan şiddetli kas kasılmaları için başarıyla kullanılmaktadır. Depresyon için çalışmalar devam ediyor,

Nörostimülatörün avantajları nelerdir?

Programlanabilir ve ayarlanabilir bir tedavi yöntemi olması nörostimülasyonun altında yatan avantajdır. Yani bir yan etki oluştuğunda parametreler ayarlanabilmektedir. Ameliyat sonrası dönemde belirli bir hasta için en iyi parametre değerlerini ayarlayabiliyoruz. Daha önce hiç yaşamamış olmamıza rağmen hasta memnun kalmazsa veya bir sorunla karşılaşılırsa cihazı kapatabilir veya eksplante edebiliriz; yani kalıcı bir etki/yaralanmaya yol açmadan ameliyat öncesi koşulları eski haline getirmek mümkündür.

BAĞIMSIZLIK KALDIRILDI

Parkinson hastalığı olan hastalarda etkileyici bir iyileşme olur ve ameliyat sonrası dönemde normal günlük yaşamlarına dönebilirler. Nörostimülasyon, hastalar için normal günlük yaşamla bir bağlantı oluşturur. Ameliyat sonrası dönemde gerekli pil parametreleri ayarlandıktan sonra çatal tutamayan, iğneye iplik geçiremeyen, yazı yazamayan hastalar eski sağlıklı günlerin keyfini çıkarabilir. Ayakkabı bağcıklarını bağlayamama, gömleği ilikleyememe ve bakıcı desteği olmadan yaşama nedeniyle sosyal izolasyona uğrayan hastalar, nörostimülatör implante edildikten sonra bağımsız bir yaşam sürme ve normal iş yaşamına dönme şansına sahip olacaklar.

Parkinson hastalığı olan hastalarda nörostimülasyon cerrahisini ne zaman düşünüyorsunuz?

Tıbbi tedavi artık gerçek fayda sağlamadığında cerrahi seçeneği düşünülür. Ayrıca, dikkate değer tremoru olan hastalar genellikle başlangıçtaki tıbbi tedaviye zayıf yanıt verirler. Bu tür hastalar erken dönemde ameliyat adayıdır. Ayrıca dopamin tedavisinin yan etkileri göz önüne alındığında, başlangıç yaşı daha genç olan hastalarda dopamine daha erken dönemde başlamak yerine, erken dönemde nörostimülasyon daha sık tercih edilen tedavi yöntemidir.

Nörostimülatör, Parkinson hastalığının tedavisinde önemli bir alternatif yaklaşım olarak kabul edilir ve kalp piline benzer şekilde implante edilir. İlgili beyin bölgelerine iki elektrot yerleştiriyoruz. Kalp pili benzeri bir pil göğüs duvarının deri altı tabakasına implante edilir ve deri altı tabakasından ilerletilen uzatma telleri kullanılarak elektrotlar aküye bağlanır. Ardından, mümkün olan en iyi frekanslar ve stimülasyon parametreleri bir bilgisayar sisteminin rehberliğinde ayarlanır.

Medikal tedaviye dirençli hareket bozukluğu olan 850 hastada tam iyileşme sağladık. Çoğu hastada lezyon cerrahisi yapılır ve 280'den fazla vakada nörostimülatör implante edilir. Hasta uyanık ve ameliyatın önemli bir bölümünde bizimle konuşuyor. Doktorla sohbet ediyorlar, torun hakkında konuşuyorlar, hatta futbol maçı sohbetleri yapıyorlar. Ameliyat sırasında espriler yapan bir hastayı düşünün.

HASTANIN CEVAPLARI YOL AÇAR

Nörostimülasyon cerrahisinde "Mikro Elektrot Kayıt ve Stimülasyon Tekniği" kullanarak tek bir nöronun elektriksel aktivitesini dinleyebiliriz. Bu yöntemin amacı, sürece dahil olan hücreleri ve ilgili hücreyi çevreleyen anatomik yapıları tanımlamaktır. Bu nedenle hasta uyanık olmalı ve ameliyat sırasında hasta ile konuşmalıyız. Böylece hastanın tepkisini ölçüyoruz ve ilgili bölgeye ulaşmak veya tespit etmek daha kolay oluyor.

Hasta ameliyattan sonraki ilk 3-4 saat içinde uyanır ve hasta ile işbirliği yaparız ya da tam tersi. Bu ileri teknoloji, amacımıza ulaşmamızı sağlıyor. Bu sistem sayesinde beynin fizyolojik haritasını çizebilir ve hastalığın başlangıcından sorumlu olan hücrelerin lokalizasyonunu doğru bir şekilde belirleyebiliriz. Ardından, nörostimülatör implante edilir

Nörostimülasyon, Parkinson hastalığını tedavi etmek için beynin biyolojik saatini geriye doğru ayarlar! Başarılı bir nörostimülasyon cerrahisi, 10 yıldır bu durumdan muzdarip olan hastayı ilk başlangıç yılına çevirir. El titremeleri yüzde 85-90 oranında tamamen ortadan kaldırılabilir.