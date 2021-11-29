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Parkenin Akrepleri Trabzon'dan galibiyetle döndü

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Parkenin Akrepleri Trabzon'dan galibiyetle döndü

Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor Hentbol Takımı, Trabzon'da oynadığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü maçını 29-35 kazandı.

TRABZON (İHA) - Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor Hentbol Takımı, Trabzon'da oynadığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü maçını 29-35 kazandı.

Trabzon Beşirli Spor Salonu'nda oynanan 9'uncu hafta karşılaşmasını Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren üstünlüğü eline alan takımımız, mücadelenin ilk yarısını 14-18 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da aradaki farkı koruyan Parkenin Akrepleri, salondan 29-35 galip ayrıldı. 9'ar gol atan Ali Emre Babacan ve Savaş Beyhan Antalyaspor'un en skorer oyuncuları oldu. Barış Buğday ve Oleg Georgiyevski de 5'er golle galibiyete katkı koydu. 8 maç sonunda 5 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile ligin 5'inci sırasında bulunan Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, ligin 10'uncu haftasında, 4 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de Eskişehir Ormanspor ile Antalya'da karşılaşacak. - ANTALYA

Parkenin Akrepleri Trabzon'dan galibiyetle döndü

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