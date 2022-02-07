Parkenin Akrepleri deplasmanda kaybetti

Antalyaspor Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda oynadığı İzmir Büyükşehir Belediyesi maçını 35-24 kaybetti.

Maçın ilk devresini 14-15 önde tamamlayan kırmızı beyazlılar, bu performansını ikinci devre sürdüremedi ve sahadan 35-24 mağlup ayrıldı. Parkenin Akrepleri bu sonuçla beraber bu sezon Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. mağlubiyetini aldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor