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Parkenin Akrepleri deplasmanda kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Parkenin Akrepleri deplasmanda kaybetti

Antalyaspor Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda oynadığı İzmir Büyükşehir Belediyesi maçını 35-24 kaybetti.

Antalyaspor Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda oynadığı İzmir Büyükşehir Belediyesi maçını 35-24 kaybetti.

Maçın ilk devresini 14-15 önde tamamlayan kırmızı beyazlılar, bu performansını ikinci devre sürdüremedi ve sahadan 35-24 mağlup ayrıldı. Parkenin Akrepleri bu sonuçla beraber bu sezon Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. mağlubiyetini aldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Hentbol Erkekler Süper Ligi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor, Hentbol, Spor, Haber

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