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Parkenin Akrepleri deplasmanda kaybetti

Parkenin Akrepleri deplasmanda kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalyaspor Hentbol takımı, cezalı oyuncuların yokluğunda çıktığı Spor Toto deplasmanında maçı 33-27 kaybetti.

Antalyaspor Hentbol takımı, cezalı oyuncuların yokluğunda çıktığı Spor Toto deplasmanında maçı 33-27 kaybetti.

İlk devrenin büyük bir bölümünde eksik oyuncuları sebebiyle sahaya ağırlığını koyamayan Antalyaspor, ilk yarıyı 17 - 9 geride tamamladı. Kırmızı beyazlılar ikinci yarıda farkı 4 sayıya kadar indirerek oyuna ortak olsa da ligin lideri konumunda olan Spor Toto'nun etkili hücumlarına karşı koyamadı ve karşılaşmadan 33 - 27 mağlup ayrılan taraf oldu. Maçın sonucu ile birlikte Antalyaspor, Hentbol Erkekler Süper Liginde oynadığı 10. maçında 3. mağlubiyetini almış oldu.

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Parkenin Akrepleri deplasmanda kaybetti

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