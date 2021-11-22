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Parkenin akrepleri bu sezon ilk kez evinde kaybetti

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Parkenin akrepleri bu sezon ilk kez evinde kaybetti

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor Hentbol Takımı, evinde oynadığı Beşiktaş maçını 22-28 kaybetti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor Hentbol Takımı, evinde oynadığı Beşiktaş maçını 22-28 kaybetti.

Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan maçın ilk devresini kırmızı beyazlı ekip 9 - 14 geride tamamladı. Ev sahibi Antalyaspor'un taraftar desteğinin de olduğu mücadele, 22 - 28 konuk takımın üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla beraber kırmızı beyazlılar Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde oynadığı 7. maçında 2. mağlubiyetini almış oldu.

Ligde 1 maç eksiği ile 6. sırada bulunan Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, önümüzdeki hafta deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. - ANTALYA

Parkenin akrepleri bu sezon ilk kez evinde kaybetti

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