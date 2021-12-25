Parke yüklü tırın dorsesi alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Parke yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Parke yüklü tırın dorsesi alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Tosya İlçesi D100 karayolunda parke yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya İlçesi D100 karayolunda parke yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tosya İlçesi D100 karayolu Çeltikçi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen parke yüklü tırda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Şoför kendi imkanları ile çekiciyi dorseden ayırdı. Bu sırada alevler parke yüklü dorseyi sardı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile D100 karayolunda bir süre trafik akılı sağlanamadı. Çıkan yangında yaralanan ya da can kaybı olmazken, parke yüklü dorse kullanılmaz hale geldi.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Parke yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Parke yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Parke yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Parke yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Alevlerin arasında can veren 3 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılı halde bulundu

Alevlerin arasında can veren 3 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılı halde bulundu

 Son Dakika: Biri 3, diğerleri 2 yaşındaydı! İzmir'de evde yalnız bırakılan kardeşler yanarak can verdi

Son Dakika: Biri 3, diğerleri 2 yaşındaydı! İzmir'de evde yalnız bırakılan kardeşler yanarak can verdi

 3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım

3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title