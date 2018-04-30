Parke Taşlarıyla Dev Türk Bayrağı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dernek tarafından yaklaşık 25 bin parke taşı kullanılarak 660 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı oluşturuldu.

Vadi Doğa Aktiviteleri Derneği (VADAK), "Suşehri bayrağını seviyor, şehrini güzelleştiriyor" projesi kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde ilçenin pek çok yerinden görünebilen tepeye Türk bayrağı yapmak için çalışma başlattı.

Hazinenin tahsis ettiği bin metrekarelik alanda oluşturulacak Türk bayrağı için bazı kurumlar ile vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık 25 bin parke taşının kullanılmasıyla 660 metrekare alana Türk bayrağı yapıldı.

VADAK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğruyol, AA muhabirine, Türk bayrağı yapımı işini tamamladıklarını söyledi. Projeye destek verenlere teşekkür eden Doğruyol, "Derneğimiz, kurumlar ve halkın işbirliği ile proje gerçekleştirilmiştir. Projeyle toplumdaki birlik beraberlik duygusunun canlandırılması hedeflenmiş ve başarılı olunmuştur." dedi.

3 ton boya kullanıldı

Proje kapsamında yer tahsisinin tamamlanmasıyla çalışmalara başladıklarını anlatan Doğruyol, şunları söyledi:

"Hazine tarafından bin metrekare alanın tahsis edilmesinin ardından tepeye ulaşılması için yol açıldı. Zeminine kum serilerek 660 metrekarelik alana parke taşı döşendi. Alanın sıkılaşması, oturmanın bitmesi beklendi ve hava sıcaklığının uygun olması ile 3 ton endüstriyel boya ile 3 aşamada boya yapıldı. İlk aşama olarak epoksi boya üzerine kuars kum serildi, kuruyunca üzerine koruyucu astar yapılarak bayrak yönetmeliğine uygun ölçülerde ay yıldız çizimi yapıldı. En son kat boya yapılarak boyama işlemi tamamlandı. Proje maliyeti yaklaşık 35 bin lira. Bu bedelin büyük bir kısmı ayni yardım olarak alınmıştır. İşçilik gönüllüler aracılığıyla karşılanmıştır. Proje yaklaşık 20 iş gününde bitirildi."

Doğruyol, bayrak altına da 500 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturulduğunu, önümüzdeki günlerde açılış yapmayı planladıklarını belirtti.