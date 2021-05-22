Parke taşlarını çalan hırsıza not bıraktı
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Parke taşlarını çalan hırsıza not bıraktı

Parke taşlarını çalan hırsıza not bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kilitli parke taşlarının çalınmasından bıkan esnaf bir kağıda, " Çalma, çaldığın taşları öbür dünyada taşıyamazsın.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kilitli parke taşlarının çalınmasından bıkan esnaf bir kağıda, " Çalma, çaldığın taşları öbür dünyada taşıyamazsın. Aldıklarını geri getir. Hakkımı helal etmiyorum" şeklinde not yazarak parke taşlarının üzerine bıraktı.

Renkli parke taşlarının 4-5 defa çalındığını söyleyen esnaf Mehmet Çevik," Bahçeme parke taşı döşettikten sonra artan parke taşlarını satmak amacıyla bahçeye ve yol kenarına bıraktım. Ancak ilerleyen günlerde döşeme taşı yığınlarının her geçen gün eksilmeye başladığını gördüm. Hatta dışarıdan evimin bahçesine kadar girip taşları çalmaya başladılar. Şu ana kadar yaklaşık 10 metrekare parke taşı çalındı. Bunun üzerine bir kağıda," Çalma, çaldığın taşları öbür dünyada taşıyamazsın. Aldıklarını geri getir. Hakkımı helal etmiyorum" şeklinde not yazarak parke taşlarının üzerine bıraktım. Hırsızlar inşallah bu notu okuyup çalmaktan vaz geçerek çaldıklarını geri getirirler. Kapıma kadar dayanan hırsızlardan dolayı evime kamera sistemi kurduruyorum" dedi. - KÜTAHYA

Parke taşlarını çalan hırsıza not bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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