Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ön koluna halatla parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından kurtarıldı.

Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ön koluna halatla parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta Çanakkale Doğa Koruma Ve Milli Parklar yetkilileri tarafından kurtarıldı.

Ön koluna halatla parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı'na sığındı. Uzun uğraşlar sonucunda Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerince yakalanan Caretta Caretta, halatları kesilip, muayene edildikten sonra yeniden denize salındı.

Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı

Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı

Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı

Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Son dakika haber! KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Gökhan Çıra Seda Sayan Kaan Yıldırım
Spor Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Necip Fazıl Kısakürek Güzel Sözler Rüya Tabirleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 17:33:03. #1.11#