Parke fabrikasında yangın

08.10.2019 11:57

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde orman ürünleri fabrikasında yangın meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



Yangın Gölyaka ilçesi Yeşilova Köyü'nde meydana geldi. H. Y.'ye ait orman ürünleri parke fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına Düzce, Gölyaka, Çilimli ve Cumayeri itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Fabrikada maddi hasara neden olan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA