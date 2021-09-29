PARKALARA KAUÇUK ZEMİN UYGULAMASI - Haberler
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PARKALARA KAUÇUK ZEMİN UYGULAMASI

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PARKALARA KAUÇUK ZEMİN UYGULAMASI

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından, parklardaki oyun gruplarında oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmeleri adına, oyun grupların zemini kauçuk malzeme ile kaplanıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından, parklardaki oyun gruplarında oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmeleri adına, oyun grupların zemini kauçuk malzeme ile kaplanıyor.

İmamağa Mahallesi Bilgi Evi Parkı ile Bahçelievler Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Parkı'ndaki oyun alanlarında, kauçuk zemin kaplama çalışmaları yapılıyor. Çocukların daha güvenli ortamlarda oyun oynamaları için iki farklı parkta yürütülen faaliyetler, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Çocukların hoşça vakit geçirdikleri oyun alanlarının daha estetik ve kullanışlı hale getirilmesi için başlatılan işlemlerin, en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Dinlenme ve buluşma mekanı olan parklarda titizlikle çalışma yürütüldüğünü belirten Adıyaman Belediyesi yetkilileri, temiz ve düzenli parklarda hizmet vermenin önemini vurgulayarak; "Bu kapsamda çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlarda kauçuk zemin kaplama çalışmalarına devam eden ekiplerimiz, çocukların en ufak bir düşme anında yara almalarını engellemek için önlem alıyor. Parklarımızda gerçekleştirilen çalışmada, çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlar, kauçuk zeminle kaplanıyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların akabinde çocuklarımız daha güvenli, temiz ve sağlıklı parklarda oyun oynayıp doyasıya eğlenecekler" ifadelerine yer verdi.

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Haber: PARKALARA KAUÇUK ZEMİN UYGULAMASI - Haberler
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