Parka 'sosyal mesafe' bankı
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Parka 'sosyal mesafe' bankı

Parka 'sosyal mesafe' bankı
06.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:53

ANTALYA'da, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında, kentin en işlek bölgelerinden Hadrianus Kapısı önündeki parka, sosyal mesafe kuralı gözetilerek, arada 1 metre boşluk bulunan 2'şer ve tek kişilik banklar yerleştirildi.

ANTALYA'da, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında, kentin en işlek bölgelerinden Hadrianus Kapısı önündeki parka, sosyal mesafe kuralı gözetilerek, arada 1 metre boşluk bulunan 2'şer ve tek kişilik banklar yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve siperlik üretimi, dezenfeksiyon işlemi ile boş arazilerde gıda üretimine yönelik seferberlik başlatan Muratpaşa Belediyesi'nce park ve yol kenarlarındaki bank sistemi de değiştirildi. Belediye atölyesinde 'sosyal mesafe' bankları üretilirken, ilk montaj ise Hadrianus Kapısı önündeki park alanına yapıldı. Eski bankı kaldıran belediye çalışanları, oturma alanına, arasında 1 metre mesafe bulunan 'sosyal mesafe' bankını yerleştirdi. Arasında boşluk bulunan 2 kişilik bankın yanı sıra alana tek kişilik banklar da monte edildi.'Sosyal mesafe' bankının montajını takip eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bazı parklarda eski bankların sosyal mesafeye uygun hale dönüştürülüp, ziyan edilmemesini sağlayacaklarını belirtti. Salgının ilk gününden itibaren ihtiyaca odaklı hizmet geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Başkan Uysal, "Maske, siperlikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Kamu kurumları ve caddelerde dezenfeksiyon yaptık. Belediyemize ait boş arazilerde tarım alanları olarak belirleyip, üretim yapmaya başladık. Sokağa çıkma yasağına yönelik kısıtlamaların azalmasıyla yaşlılar ve gençlerimize yönelik çalışma başlattık. Bu kapsamda özellikle yaşlı insanlar oturma ihtiyacı duyacağı için banklarımızı düzenledik. Sosyal mesafeye uygun bank üretimini atölyelerimizde yaptık. Haftaya yaşlılar ve çocuklar belirli zamanlarda sokağa çıkabileceği için bazı alanlara 1 metre yaklaşma mesafesine uygun bankları yerleştirdik. Yaşlılarımız çocuklarımızın maske kullanarak bankalara oturmasını öneriyoruz. Her yerde bu uygulamaya geçeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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