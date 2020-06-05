Parka inen yaban domuzu şaşırttı
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Parka inen yaban domuzu şaşırttı

Parka inen yaban domuzu şaşırttıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yiyecek bulabilmek için ilçe merkezindeki parka inen bir yaban domuzu görenleri şaşırtı.

05.06.2020 19:12 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:17

Parka inen yaban domuzu şaşırttı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yiyecek bulabilmek için ilçe merkezindeki parka inen bir yaban domuzu görenleri şaşırtı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bugün saat 07.00 sıralarında, Nazilli Atatürk Parkı'na gelen vatandaşlar, bir yaban domuzu ile karşılaşınca şaşırıp, kısa süreli panik yaşadı. Ardından ise vatandaşlardan Harun Yağcıoğlu, yiyecek bulmak için parka inen yaban domuzunu cep telefonu ile görüntüledi. Ancak, bu sırada domuzun saldırısına uğrayan Yağcıoğlu, kaçarak canını son anda kurtardı. Parktakilerden rahatsız olan yaban domuzu, daha sonra Nazilli eski Sanayi Sitesi yönüne giderek, gözden kayboldu. Koronavirüs salgını nedeniyle piknik alanlarında yapılan kısıtlamalar nedeniyle yaban hayvanlarının zorlandığı bu nedenle ilçe merkezine indikleri sanılıyor.

Parka inen yaban domuzu şaşırttı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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