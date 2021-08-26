Parka gelen tilkiyi her gece elleriyle besliyor
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Parka gelen tilkiyi her gece elleriyle besliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa'da yaşayan hayvansever vatandaşın tilki aşkı görenleri şaşırtıyor.

Şanlıurfa'da yaşayan hayvansever vatandaşın tilki aşkı görenleri şaşırtıyor. Dinlenmek için gittiği parkta, yiyecek için gelen tilkiyi besleyen Hanifi Taşkıran, aylardır her gece parka gelen hayvanı besliyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde parka pikniğe giden hayvansever vatandaş Hanifi Taşkıran, gece saatlerinde yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Tilkiyi tavukla besleyen Taşkıran, sonraki günlerde de aynı saatlerde parka giderek tilkiye yiyecek vermeye devam etti. Taşkıran, tilkiyle kurduğu yakınlığın ilerlemesi üzerine adını da 'Çilo' koydu. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, Taşkıran'ın tilkiye elleriyle tavuk yedirmesi yer aldı. Görenlerin hayretler içinde izlediği tilki ile Taşkıran'ın arkadaşlığı ise şaşırttı.

Tilki ile kurduğu arkadaşlığı anlatan hayvansever vatandaş Hanifi Taşkıran, "Bazen dinlenmek için geceleri bu parka geliyorum. Parka yine bir gün geldiğimde bir tilki fark ettim. Tilkinin karnının aç olduğunu düşünerek onun için gidip biraz kemik ve tavuk eti aldım. Daha sonra karnının doymasını sağladım. Tilkiyi görmek için ertesi gün bir daha gittim. Yine gelen tilkinin karnını doyurdum. Onunla yakın bir arkadaşlık bağımız oluştu. Ben ona 'Çilo' adını verdim. Ne zaman parka gelsem 'Çilo' diye sesleniyorum. O da yakınlardaysa hemen yanıma geliyor. Hayvanların da tıpkı insanlar gibi sevgi ve şefkate ihtiyaçları var. Onlara zarar vermezseniz, onlar da size zarar vermez. Herkesin hayvan dostu olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Parka gelen tilkiyi her gece elleriyle besliyor
Parka gelen tilkiyi her gece elleriyle besliyor
Parka gelen tilkiyi her gece elleriyle besliyor
Parka gelen tilkiyi her gece elleriyle besliyor
Parka gelen tilkiyi her gece elleriyle besliyor
Parka gelen tilkiyi her gece elleriyle besliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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