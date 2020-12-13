Parka geldi, "kısıtlamadan haberim yok" dedi
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Parka geldi, "kısıtlamadan haberim yok" dedi

13.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:55

Parka geldi, "kısıtlamadan haberim yok" dedi Adana'da polisin parkta otururken bulduğu ve maskesi olmayan kadın kısıtlamadan haberinin olmadığını söyledi Adana'da polisin parkta otururken bulduğu ve maske takmayan kadın "kısıtlamadan haberim yok" dedi.

Parka geldi, "kısıtlamadan haberim yok" dedi

Adana'da polisin parkta otururken bulduğu ve maskesi olmayan kadın kısıtlamadan haberinin olmadığını söyledi

ADANA - Adana'da polisin parkta otururken bulduğu ve maske takmayan kadın "kısıtlamadan haberim yok" dedi.

Edinilen bilgiye göre, yeni tip korona virüs nedeniyle cuma günü akşam başlayan ve pazartesi sabah bitecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler parkları kontrole çıktı. Polisler Şehitler Parkı'na geldiğinde bir kadının oturduğunu gördü. Polis, kadının kimliğini isteyerek önce GBT kontrolü yaptı. İsminin Didem Şengül olduğu belirlenen ve maskesi de olmayan kadın, "kısıtlamadan haberim yok" dedi.

Bunun üzerine polis kadına önce maske verip takmasına yardımcı oldu. Daha sonra da evinin adresini sorup polis aracıyla evine kadar götürdü.

Bu sırada kısıtlamadan dolayı evlerinin balkonunda oturan bir erkek şahsın ise bu anları cep telefonuyla görüntülemesi dikkat çekti.

Parka geldi, 'kısıtlamadan haberim yok' dedi
Parka geldi, 'kısıtlamadan haberim yok' dedi
Parka geldi, 'kısıtlamadan haberim yok' dedi
Parka geldi, 'kısıtlamadan haberim yok' dedi
Parka geldi, 'kısıtlamadan haberim yok' dedi
Parka geldi, 'kısıtlamadan haberim yok' dedi
Parka geldi, 'kısıtlamadan haberim yok' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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