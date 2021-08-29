PARKA ÇAĞIRDIĞI HUSUMETLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
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PARKA ÇAĞIRDIĞI HUSUMETLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde Anıl Bahri Kocaman (21), husumetlisi tarafından çağrıldığı parkta silahlı saldırıya uğradı.

İZMİR'in Buca ilçesinde Anıl Bahri Kocaman (21), husumetlisi tarafından çağrıldığı parkta silahlı saldırıya uğradı. Kocaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlatıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında Fırat Mahallesi 6477 Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen bir kadın ve erkek evinde bulunan Anıl Bahri Kocaman'ı konuşmak üzere parka çağırdı. Parka giden Kocaman ve diğer iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kocaman'a tabancayla 8 el ateş eden 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Anıl Bahri Kocaman, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kocaman burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Anıl Bahri Kocaman'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yaparak delil toplayan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

PARKA ÇAĞIRDIĞI HUSUMETLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
PARKA ÇAĞIRDIĞI HUSUMETLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
PARKA ÇAĞIRDIĞI HUSUMETLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
PARKA ÇAĞIRDIĞI HUSUMETLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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PARKA ÇAĞIRDIĞI HUSUMETLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
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