Park zengini Mamak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Park zengini Mamak

26.09.2020 12:36 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:39
Park zengini Mamak

Mamak Belediyesi ilçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor.

Mamak Belediyesi ilçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. İlçedeki yeşil alan miktarını önemli ölçüde artıran belediye, Hüseyingazi muhtarlığı yanında yeni bir parkın daha yapımına başladı. 3545 metrekarelik alanda yapımına başlanan parkta, çocuk oyun alanı, fitness alanı, teras alanı, kamelyalar, oturma alanları, mini lavanta bahçesi, yeşil alanlar yer alacak. Yapımı yüzde 60 seviyesine ulaşan parkta, kilit taşı, bordür yapımı ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor.

Mamak Ankara'nın en yeşil ilçesi olacak

Parkın mahallenin çehresini güzelleştireceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Her alanda ilçemizi geleceğe taşırken örnek projeler üretiyor ve bu projeleri hayata geçiriyoruz. Sağlıklı nesiller için hazırladığımız projelerden birisi de mahalle aralarına yapmış olduğumuz spor kompleksleri ve çocuk oyun parkları. Bugünün küçükleri, yarınların güvencesi olan çocukların hoşça vakit geçirebileceği modern oyun grupları ve sosyal alanlar oluşturuyoruz. Mamak'ın Ankara'nın en yeşil ilçesi olması için çalışmalarımız devam edecek. Bu ve bunun gibi projelerle Mamaklı hemşehrilerimize daha sağlıklı bir yaşam sunabilmek için sosyal ve spor alanları oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Park zengini Mamak
Park zengini Mamak
Park zengini Mamak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Meral Akşener Charles Michel Mustafa Şentop
Magazin Gülay Enes Batur Özlem Yıldız Candaş Tolga Işık
Spor Samatta Mbaye Diagne Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Karar Kavga Botoks
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Park zengini Mamak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 12:40:32. #1.14#
title