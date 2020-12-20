Park yüzünden tartıştığı kişiyi kızının gözü önünde vurdu
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Park yüzünden tartıştığı kişiyi kızının gözü önünde vurdu

20.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 00:02

Park yüzünden tartıştığı kişiyi kızının gözü önünde vurdu Gaziantep'te, park nedeniyle sokak ortasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Park yüzünden tartıştığı kişiyi kızının gözü önünde vurdu

GAZİANTEP - Gaziantep'te, park nedeniyle sokak ortasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeditepe Mahallesi 85282 nolu sokakta Ömer Faruk Özçetin, hastalanan kızını doktora götürmek için oturduğu sitenin otoparkında park halinde olan aracına hareket etti. İddiaya göre, bu sırada bir başka otomobilin otoparkın önüne park ettiğini görünce araç sahibini uyardı. İkili arasında tartışma çıkınca ismi öğrenilemeyen diğer sürücü Özçetin'i kızının gözü önünde silahla kasığında vurdu. Olayın ardından şüpheli aracıyla kaçarken çevredekilerin ilk müdahalesini yaptığı Özçetin 112 ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Özçetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Park yüzünden tartıştığı kişiyi kızının gözü önünde vurdu
Park yüzünden tartıştığı kişiyi kızının gözü önünde vurdu
Park yüzünden tartıştığı kişiyi kızının gözü önünde vurdu
Park yüzünden tartıştığı kişiyi kızının gözü önünde vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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