PARK YERİ ARARKEN ARACI ÇALINDI, METRELERCE ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU
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PARK YERİ ARARKEN ARACI ÇALINDI, METRELERCE ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da hafif ticari aracından inerek park yeri arayan Aynur Artık'ın aracı, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından çalındı.

Bursa'da hafif ticari aracından inerek park yeri arayan Aynur Artık'ın aracı, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından çalındı. Anahtarı üzerindeki aracı çalan şüphelinin peşinden metrelerce koşan Artık'ın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Nisan günü merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi 5. Nilüfer Sokak'ta meydana geldi. Bir yakınlarının nişanına giden Aynur Artık, 45 HC 3642 plakalı hafif ticari aracıyla nişanın yapılacağı düğün salonunun önüne geldi. Aracını yolun ortasına bırakıp kontağını kapatmadan aşağıya inen Artık, arka otomobildeki kızıyla sohbet etmeye başladı. Artık, aynı zamanda park yeri ararken, o sırada Artık'ın aracını izleyen bir kişi aracın direksiyon koltuğuna oturdu. Aracı çalıştıran şüpheli, hareket ederek olay yerinden ayrıldı. Aracının hareket ettiğini gören Artık, aynaya tutunarak şüpheliye engel olmaya çalıştı. Artık'ı metrelerce sürükleyen şüpheli bir süre sonra gözden kayboldu. Metrelerce aracının peşinden koşan Artık, şüphelinin durmayacağını anlayınca polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan aracın gasp edildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin Artık'ın aracını bir süre gözlemlediği, daha sonra fırsatını bulduğu ilk anda araca binerek hareket ettiği anlar görüldü. Artık'ın aracına asıldığı anlar ve şüphelinin peşinden koştuğu anlar da dikkat çeki.

PARK YERİ ARARKEN ARACI ÇALINDI, METRELERCE ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU
PARK YERİ ARARKEN ARACI ÇALINDI, METRELERCE ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU
PARK YERİ ARARKEN ARACI ÇALINDI, METRELERCE ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU
PARK YERİ ARARKEN ARACI ÇALINDI, METRELERCE ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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