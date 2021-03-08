Park yeri aramak için duraklama yaptı, manevra almaya çalışan tren çarptı
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Park yeri aramak için duraklama yaptı, manevra almaya çalışan tren çarptı

08.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:09
Park yeri aramak için duraklama yaptı, manevra almaya çalışan tren çarptı

Diyarbakır'da bir otomobil sürücüsü park yeri aramak için duraklama yaptı, o sırada manevra alan tren otomobili biçti.

Diyarbakır'da bir otomobil sürücüsü park yeri aramak için duraklama yaptı, o sırada manevra alan tren otomobili biçti.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 31 UL 296 plakalı otomobil sürücüsü, park yeri aramak için duraklama yaptı. O sırada manevra yapmak için tren istasyonunda hareket eden tren otomobili biçti. Kazada kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, tren ise gara geri çekildi. - DİYARBAKIR

Park yeri aramak için duraklama yaptı, manevra almaya çalışan tren çarptı
Park yeri aramak için duraklama yaptı, manevra almaya çalışan tren çarptı
Park yeri aramak için duraklama yaptı, manevra almaya çalışan tren çarptı
Park yeri aramak için duraklama yaptı, manevra almaya çalışan tren çarptı
Park yeri aramak için duraklama yaptı, manevra almaya çalışan tren çarptı
Park yeri aramak için duraklama yaptı, manevra almaya çalışan tren çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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