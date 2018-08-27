Park Yasağına Uymayan Motosikletler Ceza Yazılıyor

Park Yasağına Uymayan Motosikletler Ceza Yazılıyor

Kilis’te, trafik ekipleri park yasağına uymayarak motosikletlerine park eden sürücülere ceza yazılıyor.

Park Yasağına Uymayan Motosikletler Ceza Yazılıyor

Kilis'te, trafik ekipleri park yasağına uymayarak motosikletlerine park eden sürücülere ceza yazılıyor.

Kilis'te, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, park yasağı olan yerlere motosikletlerini park eden sürücülerin motosikletlerini sorguluyor. Sigortası ve muayenesi olmayan motosikletler otoparka çekilerek cezai işleme tabi tutuluyor. Park yasağına uymayan sürücülere de ayrıca ceza yazıldığı bildirildi. Bazı sürücüler Parkomat uygulaması nedeniyle ücret ödememek için ara sokaklara motosikletlerini park ettikleri, bu bölgede araçların geçemediği trafiğin tıkanması yüzünden trafik ekiplerinin uygulamalarının sıklaştığı bildirildi. - KİLİS

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