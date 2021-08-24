Park yapım çalışmalarımız devam ediyor
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Park yapım çalışmalarımız devam ediyor

Park yapım çalışmalarımız devam ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından şehrimizin muhtelif bölgelerinde park yapım çalışmaları devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından şehrimizin muhtelif bölgelerinde park yapım çalışmaları devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Başbağlar Mahallesinde yapımına başlanan parkta çalışmalar sürüyor. Çevre düzenlemesi yapılan park alanında kaldırım bordür çalışmaları devam ediyor. Mahallenin sosyal alan eksikliğini giderecek olan parkta; yürüyüş yolları, kamelyalar, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, spor aletleri yer alacak.

Kavakyolu Yerleşkesinde yapımına devam edilen Fatih Sultan Mehmet pakında çocuk oyun grubu yerleştirilirken yeşil alanların arttırılması adına çim ekimi yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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