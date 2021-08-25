Park yapım çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kentin muhtelif bölgelerinde park yapım çalışmaları devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kentin muhtelif bölgelerinde park yapım çalışmaları devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Başbağlar Mahallesinde yapımına başlanan parkta çalışmalar sürüyor. Çevre düzenlemesi yapılan park alanında kaldırım bordür çalışmaları devam ediyor. Mahallenin sosyal alan eksikliğini giderecek olan parkta; yürüyüş yolları, kamelyalar, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, spor aletleri yer alacak.

Kavakyolu Yerleşkesinde yapımına devam edilen Fatih Sultan Mehmet pakında çocuk oyun grubu yerleştirilirken yeşil alanların arttırılması adına çim ekimi yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı