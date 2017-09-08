Park ve Yeşil Alanlarda Sonbahar Hazırlıkları Başladı

Bozüyük Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve parklardaki sonbahar hazırlıkları hız kazandı.



Bozüyük Belediyesine bağlı ekipler, geride kalan yaz mevsiminin ardından güz mevsiminde de çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yeşil alan ve parkların daha temiz ve bakımlı bir görünüm kazanması için kolları sıvayan belediye ekipleri, ilçe genelinde bulunan yeşil alan ve parklarda bakım, budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama gibi birçok çalışmaya imza atıyor. Ekipler bir taraftan ana cadde üzerinde bulunan orta refüjlerdeki bitkilerin budama ve bakım çalışmalarını gerçekleştirirken bir taraftan da parklardaki çim biçme ve yabani ot temizliğini sürdürüyor. İlçe genelinde yaygınlaştırılacak olan bakım çalışmaları ile parkların sonbaharda da güzel ve bakımlı görünümlerini korumaları hedefleniyor. - BİLECİK