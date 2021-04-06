Park ve Yeşil alanlarda Lavra ilaçlama çalışmaları başladı
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Park ve Yeşil alanlarda Lavra ilaçlama çalışmaları başladı

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Park ve Yeşil alanlarda Lavra ilaçlama çalışmaları başladı

Tatvan Belediyesi'nin, park ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarına başladığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaza hazırlık çalışmaları kapsamında ekiplerin, sinek ve haşerelere karşı göl, su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve kanallarda etkin bir şekilde ilaçlama yaptığını belirtti.

Tatvan Belediyesi, yaz için hazırlıklara başladı. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaza hazırlık çalışmaları kapsamında ilçe'de park ve yeşil alanlarda peyzaj düzenleme çalışmaları yapılarak sosyal alanların yaz dönemine hazırlandığını ve larva ile mücadele çalışmalarının da başladığını söyledi.

Zararlı haşerelerin üreme kaynaklarının kurutulması ve yaz aylarında sinek, sivrisinek gibi haşerelerin yoğunluğunun ortadan kaldırılması amacı ile ilaçlama çalışmalarının başladığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Ekiplerimiz başta bataklık alanları olmak üzere, haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynerleri, su birikintileri, sazlık alanlar ile yeşil alanlarda ilaçlama çalışmasını sürdürüyor. Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için mücadele çalışmalarımız yaz ayları boyunca devam edecek." dedi.

Kaynak: Bültenler

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