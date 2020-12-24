Park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor
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Park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor

24.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:01
Park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, ilçe genelindeki park bahçe ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, ilçe genelindeki park bahçe ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Altınordu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dinlendikleri, çocukların hoşça vakit geçirdikleri park ve yeşil alanları güzelleştirmeye devam ediyor. Şehir genelinde park ve yeşil alanlarda ağaç budama, çim biçme ve yenileme çalışmaları yapan ekipler, zarar gören çocuk oyun grupları ve kent mobilyalarının bakım onarımlarını da gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri aynı zamanda, park ve yeşil alanlarda korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte işlemlerine de devam ediyor. - ORDU

Park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor
Park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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